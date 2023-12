Polícia prende homem que roubou mercearia e atirou contra próprio tio

Agentes da 65ª DP (Magé) prenderam nesta quinta-feira (21) um homem que atirou no próprio tio quando estava roubando a mercearia dele, em Magé.

O suspeito invadiu o comércio do tio e começou a tirar dinheiro do caixa. O parente, que mora nos fundos do comércio, percebeu a movimentação no estabelecimento e foi ao local.

Chegando na mercearia, enquanto o homem estava cometendo o crime, o tio surpreendeu o sobrinho.



No momento do encontro, o rapaz sacou a arma e atirou no tio, que correu para dentro do estabelecimento. O sobrinho fugiu, mas foi pego horas depois pela Polícia Militar. O rapaz admitiu o crime, mas, por não haver flagrante, foi liberado.

A vítima foi baleada na altura do peito e foi hospitalizada, passando oito dias internada. Ainda, o homem pode passar por uma cirurgia, por ter adquirido uma lesão grave com risco de perder a funcionalidade de um dos órgãos.

A 65ª DP (Magé) representou pela prisão na justiça, e o mandado foi decretado. O rapaz foi preso durante o dia de quinta-feira (21).