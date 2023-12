Traficante acusada de tentar matar uma mulher foi presa em Nilópolis

Policiais civis prenderam, neste terça-feira (19), uma traficante, identificada como Gabriela de Morais da Silva, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ela foi detida por ser suspeita de tentar matar uma mulher por desavenças pessoas em Barra Mansa. O crime ocorreu em 2017, e sob ela constava um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a acusada integrava o tráfico de drogas em um bairro do município e, juntamente com dois adolescentes, teria atraído a vítima para a beira de um rio. Chegando lá, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a mulher, após os disparos os suspeitos fugiram do local. Ela foi atingida em várias partes do corpo, mas foi socorrida e sobreviveu.

Ainda segundo a DHBF, teve sua prisão temporária decretada em 2017, entretanto fugiu de Barra Mansa, e estava foragida desde então. A traficante será encaminhada á Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.