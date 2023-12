Brasileiras que tiveram malas trocadas são inocentadas pela justiça alemã

As duas brasileiras que tiveram suas malas trocadas por bagagens com drogas no aeroporto de Guarulhos foram inocentadas pela Justiça da Alemanha. Kátyna Baía e Jeanne Paolini ficaram presas injustamente no país europeu por 38 dias.

De acordo com a defesa do casal, as advogadas Chayane Kuss e Luna Provázio, o processo foi concluído e a investigação encerrada no último dia 7, cerca de oito meses após Kátyna e Jeanne serem liberadas da prisão.

Leia também:

Brasileiras detidas na Alemanha são soltas nesta terça

Comissão aprova projeto que aumenta pena para quem usa inocente para dissimular tráfico de drogas

O próximo passo a ser tomado pelas defensoras das goianas é a solicitação de indenizações, uma vez que as duas viajantes foram acusadas e presas de forma equivocada. Vale ressaltar que além do dano moral e psicológico, as duas tiveram um grande prejuízo financeiro, pois foram impedidas de aproveitar a viagem que haviam comprado para a Alemanha.

Kátyna e Jeanne tiveram as malas trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) por integrantes de uma quadrilha acusada de tráfico internacional de drogas. Elas foram detidas quando chegaram na Alemanha, em março deste ano.

Uma investigação da Polícia Federal descobriu que as etiquetas das bagagens foram trocadas e malas com cerca de 20 kg de cocaína foram atribuídas às duas brasileiras. Suspeitos de integrarem o grupo criminosos foram presos pela polícia, uma vez que câmeras de segurança flagraram a ação.

Katyna e Jeanne conseguiram voltar para Goiânia no dia 14 de abril, mas só foram recuperar seus pertences que levavam para a viagem na Europa no dia 7 de setembro.