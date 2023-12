Sargento de Niterói e ex-PM são presos no Rio

Um policial militar do Batalhão de Niterói foi preso na Zona Norte do Rio, acusado de tentar ajudar um ex-PM e outro suspeito a fugirem de uma abordagem policial. O caso aconteceu na última sexta-feira (15) e ambos os oficiais foram presos. Várias armas de fogo - incluindo uma extraviada da própria Polícia Militar - foram apreendidas com eles.

O caso aconteceu no bairro Vila Kosmos, na capital. De acordo com a corporação, o ex-policial estava em um carro clonado, da marca Jeep, junto de um outro homem e carregando vários armamentos, circulando pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr.

O veículo foi parado por agentes do 41° BPM (Irajá), que decidiram revistá-lo. A equipe estava revistando o veículo quando chegou um sargento da PM, lotado no 12º BPM (Niterói), em um carro da marca Fiat. Ele parou no local para que um dos suspeitos no carro revistado entrasse e, então, fugiu.



Os policiais ordenaram a prisão dos suspeitos, que foram capturados e levados para a 27ª DP (Vila da Penha). Após pesquisa, foi constatado que o ex-PM já tinha anotações por outros crimes em seu histórico. Quatro pistolas foram apreendidas com eles; uma delas era roubada, de um outro sargento policial, lotado no 14º BPM (Gericinó).

Além das pistolas, foram apreendidas uma escopeta, cem munições, o Jeep clonado, três coletes balísticos, um par de algemas e um aparelho de rádio comunicação, assim como os distintivos policiais dos suspeitos. A Polícia Judiciária também está acompanhando o caso.