Polícia prende um dos principais líderes da milícia de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio

Um miliciano apontado como um dos líderes do grupo chefiado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso em flagrante em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na última sexta-feira (15). A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (SSINTE).

De acordo com investigações, o homem é responsável pela área do Mendanha, na mesma região, e estava em uma loja na entrada da comunidade da Carobinha no momento em que os policiais civis realizavam diligências para prender os integrantes do grupo.

Leia mais



Operação busca traficantes que estariam escondidos no Complexo da Maré

Homem é preso no Rio em flagrante ao transportar 5 mil munições de fuzil



As equipes o reconheceram e iniciaram a abordagem. Neste momento, de acordo com a Polícia Civil, ele tentou ocultar a chave do veículo que estava em sua posse. Após realizar uma consulta no sistema, os agentes verificaram que se tratava de um carro roubado e com placas clonadas.



Ainda de acordo com a Polícia, no interior do automóvel foi encontrada uma bolsa, com pertences pessoais do miliciano, além de uma pistola calibre .40, carregadores e munições.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará a disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de receptação, adulteração de chassi e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.