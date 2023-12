Polícia prende acusado de maus-tratos a animais em Tanguá

Policiais civis da 70ª DP (Tanguá) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (12), um homem, identificado como Juarez André da Conceição, pelo crime de maus-tratos a animais. Durante a ação, que contou com apoio da Guarda Municipal, os agentes encontraram três carcaças de cachorros mortos em um terreno ao lado da casa do acusado.





Os agentes foram ao endereço indicado, no bairro Ampliação, em Tanguá, para verificar os fatos. No local, os policiais encontraram uma cadela passando mal e um filhote de cachorro em estado de saúde precário, deitado ao lado de uma lenha em brasa. As equipes continuaram as buscas e localizaram as carcaças dos cães mortos.

O acusado foi encaminhado por agentes civis para a 70ª Delegacia de Polícia (Tanguá).