Pai acusado de matar filha em Niterói é transferido

Acusado deixou DHNSG no início desta tarde (12) - Foto: Filipe Aguiar

Foi iniciada a transferência para Benfica do pai acusado de ter matado a própria filha espancada na comunidade Boa Vista, em São Lourenço, Niterói, na noite desta segunda-feira (11). O estudante de engenharia Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, de 30 anos, deixou a Divisão de Homicídios de Niterói, no início desta tarde (12).

A princípio, Ilias segue para o IML de Niterói, no Barreto, para realizar o exame de corpo de delito. Só após a perícia ele estará apto para ser transferido para o sistema prisional de Benfica, na Zona Norte do Rio. O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, com agravante de tortura e de ser pai da vítima.

Para o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), Willians Batista de Souza, o caso ainda não está encerrado e todos que gravitavam no entorno da menina e do preso também devem ser ouvidos na investigação. Até o momento, cinco testemunhas deram seu depoimento: dois médicos, um vizinho, um policial militar e a mãe da menina.

Relembre o caso

A menina Oulatth Alyssah Rodrigues Damala, de 8 anos, foi morta espancada na comunidade Boa Vista, em São Lourenço, Niterói, no final da noite desta segunda-feira (11). Seu pai é acusado pela morte. A perícia apontou que o corpo da menina apresentava inúmeras lesões provocadas por ação contundente nas costas, no tórax, nos braços e no peito.

A principal suspeita é de que uma lesão na coluna cervical seja o motivo para a morte de Oulatth Alyssah.