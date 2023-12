Polícia prende no Complexo do Salgueiro acusado de crime que chocou SG

Policiais da DP da Pavuna fizeram operação no Complexo do Salgueiro e prenderam acusado - Foto: Divulgação

Policiais da DP da Pavuna fizeram operação no Complexo do Salgueiro e prenderam acusado - Foto: Divulgação

Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) prenderam, nesta segunda-feira (11/12), um homem acusado de matar um taxista. Ele foi capturado enquanto se deslocava pelo município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O crime foi praticado em novembro de 2021. Segundo as investigações, o taxista Francisco Moreira estava em um ponto de São Gonçalo, quando dois homens solicitaram uma corrida. Durante o percurso, os autores anunciaram o assalto, sequestraram a vítima e realizaram diversas compras com os cartões bancários dele.



Em determinado momento, o detido, à época menor de idade, disparou contra o motorista, arremessando-o em via pública. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os acusados abandonaram o veículo e fugiram por uma região de mata com os pertences do taxista. Devido à brutalidade, o crime ganhou repercussão e causou grande comoção, na época.

A 39ª DP realizou intenso trabalho de investigação e monitoramento por cerca de 20 dias, e diligenciou até o bairro de Itaúna, nas imediações do Complexo do Salgueiro. Os agentes permaneceram em campana até localizarem e capturarem o alvo. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão pelo crime de latrocínio.



* Em apuração