Quadrilha de roubo de fios é presa em São Gonçalo

Pelo menos seis pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira (11), no Mutuá, em São Gonçalo. O grupo é acusado de furtar cabos de energia elétrica na região e foi encontrando com uma farta carga de cabos em uma caçamba de caminhão no bairro.

O 7ºBPM (São Gonçalo) informou que agentes foram acionados durante a madrugada para apurar denúncias de roubo de fios no bairro. Ele foram até o local e encontraram seis suspeitos, que transportavam uma grande quantidade de cabos pela Avenida Paula Lemos.

Os seis foram presos e, junto com eles, um carro de passeio e um caminhão usados no crime foram apreendidos. Eles foram levados para a 72ª DP (Mutuá), que registrou a ocorrência.

Os casos de furto de cabos tem sido recorrentes no município e em todo o país. De acordo com dados da empresa Conexis Brasil Digital, quase 2,9 mil km de fios foram furtados ao redor do Brasil apenas no primeiro semestre de 2023. O número é 23,5% maior que o o índice para o mesmo período de 2022. Os furtos costumam ser realizados por criminosos interessados no cobre utilizado nos cabos, que geralmente é retirado dos fios e vendido pelos suspeitos.