Homem mostra boletim de ocorrências para bandidos após ser assaltado duas vezes seguidas

Quando dizem que dois raios não caem duas vezes no mesmo lugar, o Rio de Janeiro prova, mais uma vez, que isso nem sempre é verdade e que tudo é possível. Um homem, morador do Grajaú, na Zona Norte do Rio, foi vítima de dois assaltos no mesmo dia, um seguido do outro. Ao voltar da delegacia onde registrou o primeiro assalto, ele foi abordado por criminosos novamente, mas desta vez, teve que apresentar o boletim de ocorrência para provar que não tinha objetos de valor.

No primeiro roubo, criminosos teriam abordado a vítima no Cachambi, outro bairro da Zona Norte. Após a ocorrência, a vítima teria ido registrar na delegacia, na 23ª DP, do Méier.

Quando estava voltando da delegacia, o táxi em que estava foi abordado por dois criminosos em uma moto, por volta das 4h20, na Rua Mearim, próximo à esquina com a Rua Grajaú. Ao ser revistado pelos bandidos, o homem ainda tentou explicar que havia acabado de ser assaltado e, por isso, não tinha nada para entregar.



"Não tenho nada. Acabei de ser assaltado! Não tenho nada. Olha o boletim de ocorrência", disse a vítima. A abordagem foi gravada por um morador de um dos edifícios próximos ao local do crime.

Mesmo após o passageiro mostrar o boletim de ocorrências, o bandido seguiu com a revista, e desistiu apenas depois de confirmar que a vítima não tinha nenhum pertence consigo. O comparsa deste, que estava revistando o taxista, levou o celular do motorista.

A dupla, que estava de capacete no momento do crime, fugiu.