Homem que agrediu idoso em Copacabana é preso na Baixada Fluminense

A Polícia Civil prendeu o suspeito de agredir e roubar o empresário Marcelo Rubim Benchimol em Copacabana, Zona Sul do Rio. Vitor Hugo de Oliveira Jobim, de 22 anos, foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (8).

O mandado de prisão temporária foi expedido pelo Tribunal de Justiça do RJ na quinta-feira (7), e cumprido por policiais civis da 13ªDP (Ipanema).

Segundo a Polícia Civil, Vitor Hugo tem nove anotações criminais por roubo, furto e tráfico de drogas, por atos praticados desde a adolescência, e já foi preso duas vezes.

Na quinta-feira, um suspeito foi preso e um menor apreendido, apontados como participantes das agressões na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O ataque foi registrado por câmeras de segurança.



Marcelo foi atacado por um grupo de mais de 15 pessoas. Ele foi ouvido na delegacia e contou sobre o momento do ataque.

“Eu me lembro que eu estava indo para a academia e vi uma moça sendo atacada. O principal que eu pensei foi: 'ou eu fujo ou eu ajudo ela'. Optei por ajudar”, disse a vítima.

Sobre o caso

No vídeo registrado pelas câmeras é possível ver um dos integrantes do grupo de criminosos se aproximando de uma mulher na calçada da via. Ela é a primeira vítima do bando. Um dos homens chega por trás e rouba alguma coisa do bolso da calça da mulher.

Logo em seguida, ao tentar atravessar a rua, a vítima, a personal trainer Natália Silva, é cercada por mais cinco suspeitos. Ela tenta correr, mas um deles segura sua bolsa. Nesse momento, o empresário Marcelo Benchimol aparece na imagem.

Ele impede o ataque contra Natália e entra em confronto com os cinco homens. Marcelo é agredido, mas consegue sair. Contudo, após o primeiro grupo fugir da cena do crime, logo uma nova turma chega para continuar com as agressões.

Em poucos segundos, o empresário está frente a frente com outro homem, que o agride com um soco no rosto. Marcelo cai sentado em um vaso de plantas na calçada.

Ao tentar fugir dos agressores, o empresário é novamente atingido, dessa vez por um soco ainda mais forte, por trás. O novo golpe derruba de vez o empresário, que cai desmaiado no chão.

Os bandidos cercam e roubam Marcelo. Em seguida, integrantes do primeiro grupo se juntam a um grupo ainda maior, que vinha andando pela mesma calçada. Ao todo, esse novo bando conta com, pelo menos, mais 11 pessoas.