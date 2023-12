Segurança Presente prende jovem que furtou e engoliu cordão de ouro na Barra da Tijuca

Um jovem de 19 anos furtou um cordão de ouro de um casal que caminhava na Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (7). De acordo com os agentes do Segurança Presente do bairro, que o prenderam logo após o crime, ele confessou que havia engolido a joia, avaliada em R$ 3.500.

Ainda segundo a equipe do Barra Presente, a vítima do roubo - um homem 38 anos - caminhava com a esposa quando foi surpreendido pelo jovem, que passou correndo e puxou o cordão que estava no pescoço da vítima.

Leia também

Morre homem que teve corpo incendiado por esposa na Zona Norte do Rio



Caso Porto Real: mãe e madrasta são condenadas a 57 anos de prisão por tortura e morte de menina de seis anos



Os policiais prenderam o suspeito na altura do Posto 3 da Praia da Barra, ainda na orla. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região, e passou por exames, como o de raio-x, que mostrou a joia em seu corpo. Na unidade, ele foi medicado.



O suspeito, que não teve o nome revelado, foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso.