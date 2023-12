Mulher é presa após furtar bicicleta em Icaraí, Niterói

Bicicleta foi recuperada com a acusada - Foto: Reprodução

Bicicleta foi recuperada com a acusada - Foto: Reprodução

Uma mulher de 23 anos foi presa após roubar uma bicicleta no bairro de Icaraí, em Niterói, na manhã desta quarta-feira (6). O veículo foi recuperado momentos mais tarde por policiais militares no centro da cidade.

O furto teria acontecido na Rua Ator Paulo Gustavo, próximo a Rua Álvares de Azevedo. Os agentes foram informados sobre o crime cerca de 10 minutos após o ocorrido, e logo iniciaram a busca pela suspeita.

Leia também:

Junto da família, Gui, torcedor do Vasco, é vítima de assalto à mão armada em saída de estádio

Homem é preso após roubar mulher em Piratininga, Niterói

Ao chegarem na Praça da República, no centro de Niterói, um dos policiais avistou uma mulher pilotando a bicicleta de cor preta. Foi solicitado para que ela parasse, e, neste momento, o agente conseguiu abordar a suspeita.

Com ela, foi encontrado um alicate em uma sacola. Ao ser questionada se a bicicleta que ela pilotava era dela, a acusada teria afirmado ao policial que tinha furtado o veículo para trocar por cinco pedras de crack.

Ao voltarem no local do furto para tentar obter imagens de câmeras de segurança, a vitima foi encontrada e encaminhada para a 76ª DP (Centro). O homem reconheceu sua bicicleta e disse que, ao rever as imagens da câmera de um shopping da região, pôde confirmar que a suspeita realmente tinha sido a responsável pelo furto.

A mulher foi encaminhada à mesma delegacia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.