Dois moradores ficam feridos após tiroteio no Jardim Catarina

Mulher e homem estão hospitalizados no Heat, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Mulher e homem estão hospitalizados no Heat, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Duas pessoas foram baleadas na manhã desta quarta-feira (06) durante um tiroteio no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ambas as vítimas foram socorridas e estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

O confronto entre policiais militares e suspeitos aconteceu após uma ação para remoção de barricadas na região. Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi atacada por um grupo de homens armados enquanto liberava vias obstruídas no bairro.

Leia também:



➢ Mulher morre após ser atropelada no Alcântara, São Gonçalo

➢Homem é morto na Estrela do Norte, em São Gonçalo

Depois que a troca de tiros cessou, uma mulher foi encontrada ferida na Avenida Santa Catarina. Ela foi levada para o Heat. Na unidade, um outro morador do Jardim Catarina deu entrada com ferimentos de disparo. Ambos estão internados e ainda não há informações atualizadas a respeito de seus estados de saúde. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).