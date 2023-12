Homem que enviou quatro granadas pelos Correios é preso no Rio

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (5), um homem que tentava postar uma encomenda contendo entorpecentes em uma agência dos Correios localizada no bairro do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

Policiais federais identificaram o homem após ele ter postado duas encomendas, nesta segunda-feira (4), cada uma contendo duas granadas, com destino a Gravataí/RS.

Ele foi preso em flagrante no momento em que retornou para a mesma agência dos Correios com o intuito de postar outra encomenda, dessa vez contendo frascos do entorpecente popularmente conhecido como “lança-perfume”.

Acusado tentava postar entorpecentes | Foto: Divulgação

Após os procedimentos de rotina, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e comércio de explosivos.