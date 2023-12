Polícia Civil prende um dos maiores receptadores de telefone celular no Mercado Popular da Uruguaiana

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (05/12), um dos maiores receptadores de celulares da capital do Rio. Segundo as investigações, ele tem um box no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio, de conserto e venda de telefones.

A prisão aconteceu no bairro Cachambi, na Zona Norte, após trabalho de inteligência. A ação teve como objetivo cumprir mandado de busca e apreensão contra o autor. Durante as diligências, os agentes apreenderam sete celulares produtos de crime.

As investigações começaram com a recuperação de um aparelho roubado, no Rio Comprido, e prisão de um homem que faz parte de uma organização criminosa especializada neste tipo de delito. Os policiais descobriram que o criminoso adquiriu o telefone do autor preso, nesta terça.

De acordo com os agentes, ele possui diversas passagens criminais por receptação de celular roubado, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo automotor.