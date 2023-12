Jogador é suspeito de matar namorado da ex e abusar sexualmente dela

A ex-mulher do jogador de futebol Carlos Guilherme de Oliveira, conhecido como Carlinhos, relatou em depoimento à polícia, que o atleta a prendeu na própria casa durante pelo menos quatro horas após matar seu namorado. Além dos crimes de cárcere privado e homicídio, o jogador também cometeu estupro contra mulher. Os crimes aconteceram no último domingo (3).

O jogador está sendo procurado pela Polícia Civil em Jandira, na Grande São Paulo, desde o crime. Segundo a vítima, ela e o jogador ficaram juntos por oito anos e romperam o relacionamento recentemente. O casal possui dois filhos menores de idade, que estão sob tutela da mãe.

No entanto, na véspera do crime, no sábado (2), o pai havia levado as crianças para a casa dele. Portanto, na invasão, as crianças não estavam com a mãe na residência. Segundo o relato da ex-mulher à polícia, o relacionamento dos dois sempre foi ‘’conturbado’’ e outras agressões já haviam acontecido, no entanto, a vítima não chegou a registrar.



A mulher estava dormindo com o namorado e acordou por volta das 6h, com o jogador em cima do atual parceiro, agredindo-o com golpes de ‘’faca e marreta’’. Após as agressões, o jogador teria mandado que a mulher fosse para a sala, enquanto o namorado ‘’agonizava’’ no chão.

Conforme relatos dos agentes que atenderam a ocorrência, o colchão e a cama estavam bastante ensanguentados. Na sala, conforme o depoimento da mulher, o jogador teria forçado a ex mulher a ter relações sexuais com ele. Ela também relatou que ficou até às 10h com o criminososo e que ele iria levá-la junto.

Segundo a mulher, quando o jogador foi subir na moto, ela conseguiu se desvencilhar e voltar para dentro de casa, quando se trancou e acionou o irmão. O caso foi registrado como homicídio, estupro, sequestro e cárcere privado pela Delegacia de Jandira, que ainda tenta achar o jogador.

Carlinhos havia sido contratado pelo Taubaté para disputar a próxima temporada do clube em 2024. Em São Paulo, o atleta tem passagens por São Bernardo, Primavera e Atibaia. Em nota, o clube comunicou que suspendeu preventivamente as atividades do atleta.

“O Taubaté informa que acompanha o caso, que está sendo apurado pelas autoridades competentes, e preventivamente suspende as atividades do atleta no clube”, diz a nota.