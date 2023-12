Militar é detido por racismo em Itaipuaçu

Um militar do Exército Brasileiro, de 55 anos, foi preso no último domingo (03) após ser acusado de racismo contra uma jovem de 24 anos, em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Segundo relatos, o suspeito é capitão nas Forças Armadas e teria proferido as injúrias em um estacionamento privativo próximo à praia da região.

Leia também:

➢ Policial militar é flagrado em ato obsceno e corporação repudia

➢ PF prende casal que planejava estuprar a filha de um ano

Agentes do 12ºBPM (Niterói) informaram terem sido acionados ao local onde a confusão aconteceu, na Avenida Zumbi dos Palmares. Não há detalhes a respeito do que ocasionou a discussão e do que o acusado disse. O militar foi encontrado no local e capturado pelos PMs.

O homem foi encaminhado para a 82ªDP (Maricá), que registrou o caso. Ele deve responder por crime de preconceito de raça ou cor e ficar detido em um presídio militar, à disposição da Justiça.