Homem é agredido, desmaia e é roubado em Copacabana; vídeo

Um homem foi agredido e roubado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no início da noite do último sábado (2). A vítima chegou a desmaiar por conta da agressão sofrida e teve seus itens levados logo em seguida pelos criminosos.

O caso aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e foi registrada por câmeras de segurança do entorno. Cerca de três suspeitos se aproximaram da vítima, que tentou correr, e um deles deu um soco no rosto do homem, que caiu desacordado, e fugiu. Em seguida, os outros dois acusados pegaram os pertences da vítima caída no chão.

Momentos antes, um grupo de quatro homens tentou cercar uma mulher que passava pelo local. Como a ação completa ficou fora do enquadramento das câmeras, não é possível saber se o roubo foi realizado ou não.





Sobre o homem agredido, depois que os suspeitos foram embora, três pedestres se aproximaram para tentar ajudá-lo. Segundo informações, ele teria sido socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

A Polícia Militar informou que agentes do 19ºBPM (Copacabana) foram acionados para o caso, mas a vítima não teria demonstrado vontade em registrar a ocorrência. Já a Polícia Civil comunicou que a 13ª DP (Ipanema) iniciou uma investigação para apurar o ocorrido.