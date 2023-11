Polícia prende dono de boate suspeito de matar o próprio funcionário

A Polícia Civil prendeu um homem, de 35 anos, dono de uma casa noturna em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na última segunda-feira (27). Ele é suspeito de matar o funcionário e de tentar matar a tiros o filho da vítima.

O crime aconteceu no último dia 4, por volta das 1h30. A discussão começou depois que o funcionário contou ao chefe que perdeu a pistola que teria pego emprestada com ele. Em determinado momento, o dono da casa de prostituição sacou uma arma e atirou contra o funcionário e seu filho, também presente no momento.

O funcionário morreu na hora e o filho ficou gravemente ferido, mas conseguiu entrar em um veículo e fugir.



Na última quinta-feira (23), a 1ª Vara Criminal expediu um mandado de prisão temporária contra o acusado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O suspeito foi encontrado e preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na última segunda.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue sob disposição da Justiça.