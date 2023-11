Ex-companheiro é principal suspeito de sequestrar jovem em Macaé

Em coletiva de imprensa na sede da 123ª DP (Macaé), o delegado titular da unidade, Dr. Pedro Emílio Braga informou que o ex-companheiro da jovem Kathleen Santos, de 23 anos, sequestrada na última quarta-feira (22), no bairro Novo Cavaleiros, é o principal suspeito do crime.

Segundo o delegado, no momento do sequestro, a vítima estava andando pela Rua Manoel Francisco Nunes, quando foi surpreendida por um criminoso que a arrastou para dentro de um veículo. Após receber a ocorrência do sequestro, a equipe da 123ª iniciou os protocolos e identificou o ex-companheiro da vítima como um dos suspeitos.

Leia também

Médico é preso por agredir psicologicamente ex-companheira, em São Pedro da Aldeia

Morte de peixes no Canal de Itaipu preocupa moradores

A distrital, em conjunto com a Divisão Antisequestro (DAS), intensificou as buscas e conseguiu localizar a jovem, que estava sendo mantida em cárcere privado, num imóvel no bairro Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



A jovem foi resgatada doze horas após o sequestro. Kathleen Santos foi encontrada com os cabelos raspados e sinais de tortura. O ex-namorado da vítima foi detido e levado para depor, já os outros dois criminosos envolvidos não foram encontrados e continuam sendo procurados pela polícia.