Portal pede informações sobre suposto líder de quadrilha de sequestradores que agia em SG

O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (24), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 74ª DP (Alcântara), a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão de Bruno Silva dos Santos, vulgo Bebezão, de 38 anos. Ele é acusado de ser um dos líderes de uma quadrilha de sequestradores que atuava em São Gonçalo. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

De acordo com as investigações, a quadrilha sequestrou a filha de um empresário de São Gonçalo em junho deste ano. Na ocasião, a vítima chegava em sua residência quando foi abordada por quatro homens armados. Em seguida começaram as extorsões, exigindo a quantia de R$ 50 mil para liberá-la. Temendo a integridade física da filha, foi pago R$ 20 mil em espécie. Após o pagamento, o grupo entrou em contato novamente com a família exigindo uma transferência via Pix de R$ 30 mil, que foi realizada. Em seguida, a jovem foi liberada com diversos ferimentos pelo corpo.



Na primeira fase da Operação Raptors, desencadeada pela distrital, dois integrantes da quadrilha foram presos. São os irmãos Marcos Paula Dias de Souza, vulgo “Marquito” e Paulo Victor Dias da Costa, vulgo PV Du Bote. Os dois foram responsáveis pelo recebimento dos valores impostos pela quadrilha.

Na segunda fase, realizada nesta quinta (23), foi preso o policial militar, Thiago da Silva Araújo, de 40 anos, e segundo as investigações, ele era apontado como um dos líderes do grupo, e foi localizado em Maricá, com apoio da DPJM e PMERJ. O outro preso foi Leandro Silva Pereira, o Léo do Catuque, de 39 anos, com apoio da Divisão Anti-Sequestro - DAS/PCERJ.



Contra o criminoso Bebezão, ainda foragido, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, Nº do Mandado de Prisão: 0822144-15.2023.8.19.0004.01.0001-22, pelo crime de Tipificação Penal: Lei: 2848, art. 159, § 1º (Extorsão Mediante Sequestro).



As buscas pelo foragido, continuam, e a 74ª DP (Alcântara) solicita que informações sobre a localização do criminoso seja repassada para o Disque Denúncia, nos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ( também funciona como WhatsApp)