Homem é preso por espancar cachorro na Zona Oeste do Rio

Um homem de 44 anos foi preso, nesta quinta-feira (23), em Bangu, na Zona Oeste do Rio, por maus-tratos a animais. A polícia chegou até o endereço do acusado após uma denúncia feita à Prefeitura do Rio e, ao chegar no local, encontrou um cachorro que ficou paraplégico de tanto apanhar.

De acordo com testemunhas, o suspeito agrediu o filhote a pauladas até ele ficar sem o movimento das patas traseiras. O animal, batizado como Francisco, foi resgatado e passará por uma cirurgia na coluna e meses de fisioterapia para tentar voltar a andar.

Leia também:

Após 'apagões' no Rio e SP, presidente da Enel deixa cargo

Morte de peixes no Canal de Itaipu preocupa moradores

Na casa do acusado, outros dois cães, um deles acorrentado, e quatro gatos também foram resgatados e levados para o Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo. No local, os animais receberão cuidados, vacinas, castração e microchips, e, posteriormente, serão colocados para adoção.

O homem, que possui passagens por violência contra a mulher e por furto, foi conduzido para a Cidade da Polícia por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e funcionários da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais.



Vale lembrar que abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais de estimação pode levar a uma pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição da guarda.

Um lar para Francisco

Após a cirurgia, Francisco será colocado para adoção. Os interessados podem demonstrar interesse através do WhatsApp (21) 97733-0193.