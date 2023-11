Morte de peixes no Canal de Itaipu preocupa moradores

O Canal de Itaipu passou por mais um episódio de mortandade de peixes. A mais recente aconteceu na última semana, mas não foi a primeira vez, o que chama atenção para as condições dos canais e lagoas da Região Oceânica de Niterói.

Segundo Adriano Magalhães, o 'Didi', morador da região, a dragagem do canal é uma demanda antiga de quem vive no entorno, pois ele estaria assoreado há quase 10 anos. Além disso, as ressacas também podem estar piorando a situação e contribuindo para o fechamento do Canal de Itaipu.

"Os moradores estão cobrando bastante, há muito anos. E está acontecendo esse problema direto, o canal fecha, acontece a mortandade de peixes direto. Já é a quarta ou quinta vez que isso acontece", revela Didi.

Um dos possíveis fatores que podem ter contribuído para a mortandade de peixes no local é a queda na oxigenação da água, associada à alta temperatura do ambiente e o carreamento de matéria orgânica no corpo hídrico em função das chuvas ocorridas nos últimos dias.

Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) informou que irá submeter o projeto de obras para recuperação do Canal de Ligação da Lagoa de Itaipu com as Praias de Itaipu e Camboinhas, na reunião do FECAM que deve ocorrer entre o final de novembro e início de dezembro. A licitação para contratação do serviço de elaboração do projeto executivo e execução da obra será feita logo a seguir. A previsão de início das obras é no 2º Trimestre de 2024.

"Prevendo as dificuldades de oxigenação da lagoa de Itaipu até o início das obras definitivas, o INEA irá executar o programa “Limpa Rio" no Rio João Mendes e está estudando outras possibilidades intervenções no sistema lagunar", comunicou.