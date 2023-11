Disque Denúncia cobra informações sobre acusado de matar companheira

O programa Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (23), um cartaz pedindo informações a respeito do paradeiro de Diogo Radson Marques da Silva, jovem de 21 anos acusado de esfaquear até a morte a própria companheira, Bruna Lopes da Silva Araújo, de 24 anos.

O crime aconteceu no último domingo (19), na comunidade da Maré, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Segundo o relato de testemunhas, a vítima estava deitada no quarto do casal quando foi surpreendida por Diogo, que teria golpeado a mulher com cerca de 23 facadas sucessivas.

A mulher chegou a ser socorrida e levada para a UPA da Maré, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o acusado fugiu do local do crime; seu paradeiro segue desconhecido pelas autoridades.

Ele e a companheira, naturais da Paraíba, no Nordeste, viviam na comunidade no Rio há quatro meses. Pessoas próximas ao casal afirmam que, apesar de não ter feito registros anteriores na Polícia, Bruna já era vítima de violência doméstica há algum tempo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso. Procurado por feminicídio, Diogo é alvo de um mandado de prisão. Pessoas com informações a respeito do paradeiro do acusado podem entrar em contato com o Disque Denúncia no site e no app do programa, nas centrais de atendimento (21) 2253-1177 e 0300-253-1177, ou no WhatsApp (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.