Polícia apreende material de 'gatonet' do Complexo do Salgueiro, em SG

Policiais civis da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) deflagraram, nesta quinta-feira (16/11), operação de fiscalização no bairro do Barreto em Niterói. A ação contou com o apoio de técnicos de uma concessionária. Durante as diligências, foi localizada a sede de uma empresa sem alvará da Prefeitura e documentação da Anatel para distribuição de sinal de internet, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo.

O imóvel fica em uma região dominada por uma facção criminosa. No local, os agentes identificaram grande quantidade de material pertencente à uma empresa, como modens, equipamentos eletrônicos e outros componentes.

Diante das ilegalidades, foi determinada a apreensão de todo o material irregular e sem autorização para distribuição do sinal de internet. Os funcionários presentes foram conduzidos à delegacia na condição de testemunhas. As investigações prosseguem para apurar as práticas de receptação qualificada, crime contra as telecomunicações e organização criminosa.