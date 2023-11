Acusado de esfaquear enteado de 12 anos é preso no Rio

Suspeito, que já teve relacionamento com mãe da vítima, confessou o crime - Foto: Divulgação

Suspeito, que já teve relacionamento com mãe da vítima, confessou o crime - Foto: Divulgação

Um homem, de 42 anos, foi preso por esfaquear um adolescente de 12 anos no Alto da Boa Vista, bairro da Zona Norte do Rio. O crime aconteceu nesta segunda-feira (20). O acusado confessou aos policiais ter atacado o menino, que é filho de sua ex-companheira.

A vítima sobreviveu aos ataques e segue internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele foi atingido por uma adaga pelo ex-companheiro de sua mãe. O menor teria identificado o suspeito no momento do crime.

O acusado teria tentado fugir dos policiais, segundo a corporação, mas foi capturado na Estrada Tujiaçu. Preso em flagrante, ele inicialmente negou o crime. Mais tarde, porém, em depoimento, ele confessou ter atacado o menor.

A motivação para o crime não foi divulgada. Há suspeitas de que o homem possa ter tido um surto psicótico antes de atacar o menino. Ele foi levado à 19ª DP (Tijuca) Já o menino segue internado, mas já teve seu quadro de saúde estabilizado e não corre risco de vida, de acordo com a unidade.