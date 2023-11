Mulher morta por policial militar em Itaboraí será enterrada nesta sexta (17)

Mary Cristina dos Reis, 57 anos, que foi morta a tiros pelo 2° sargento da Polícia Militar Márcio Luiz Moreira Lima de Souza, lotado no Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPtur), será enterrada na manhã desta sexta-feira (17), às 10h30, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Mary foi encontrada sem vida dentro de um carro, em Itaboraí. Segundo as investigações, o acusado era companheiro da vítima.

O crime aconteceu na terça-feira (14/11). A equipe da DHNSG foi acionada, localizou o automóvel, em Itaboraí, e o corpo da mulher dentro dele, nesta quarta-feira (15/11). O autor tentou colocar fogo no carro para encobrir o crime.

Os policiais iniciaram as investigações, realizaram diligências, buscaram imagens, coletaram depoimentos, identificaram o dono do carro e seguiram ao endereço, em São Gonçalo. Após levantamento de informações, a equipe da DHNSG descobriu que o suspeito estaria em outro carro e solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para localizá-lo.

Por meio de um trabalho integrado de inteligência e monitoramento, os agentes constataram que o automóvel estaria no município de Marataízes, no estado Espírito Santo. Os investigadores foram informados que o veículo do autor teria sido abordado pela Polícia Militar capixaba em Cachoeiro de Itapemirim, também no Espírito Santo. Ele foi detido.

Material apreendido com o PM | Foto: Divulgação

Com o criminoso, os policiais encontraram armas e cerca de R$ 160 mil em dinheiro. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.