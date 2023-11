Ex-namorado de influenciador é assassinado em Santa Catarina

O jovem sueco Jonathan Jensen, de 21 anos, que ficou conhecido por ser ex-namorado do influenciador Gustavo Rocha, foi assassinado aupostamente por seu sócio, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na noite da última quarta-feira (15). Jonathan foi encontrado já sem vida com ferimentos feitos por faca.

Por volta das 19h da última quinta-feira, o corpo do jovem sueco foi descoberto, próximo a cozinha de uma residência no bairro Barra, com marcas na cabeça e no tronco, e ao lado de uma faca, que pode ter sido usada no crime.

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito de ter cometido o crime é o sócio de Jensen, também sueco, que chegou a fugir no carro de luxo da vítima após o crime, mas foi preso pelos agentes. Ao ser interrogado, o homem confessou ter matado Jonathan, mas não revelou a motivação do crime.



Em suas redes sociais, o ex-namorado de Jensen, Gustavo Rocha, compartilhou uma foto dele com seus mais de 10 milhões de seguidores, e lamentou a morte do jovem. “Sempre vou te amar. Obrigado pelos momentos. Descanse em paz”, disse.