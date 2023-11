Bombeiros buscam por jovem desaparecido no mar de praia de Niterói

Jovem segue desaparecido, e as buscas continuam com auxílio de aeronave - Foto: Divulgação/ Reprodução: Redes Sociais

Jovem segue desaparecido, e as buscas continuam com auxílio de aeronave - Foto: Divulgação/ Reprodução: Redes Sociais

Agentes do Corpo de Bombeiro continuam as buscas por um jovem de cerca de 20 anos que desapareceu no mar da Praia de Piratininga, em Niterói, na tarde desta terça-feira (14).

Segundo a corporação, o Quartel de Itaipu foi acionado 14h56 na Avenida Almirante Tamandaré. As procuras estão sendo realizadas com o auxílio de uma aeronave.



Na praia, haviam bandeiras vermelhas que sinalizavam o alto risco de afogamento, devido as correntes marítimas perigosas que atingiram o local.

Muitos banhistas procuraram as praias do Rio, nesse fim de semana, devido ao grande calor que atingiu a região, tendo vários deles desrespeitado as sinalizações de alto risco de afogamento por causa do mar revolto.



Somente no sábado (11) foram registrados 500 resgates marítimos no estado do RJ, sendo 233 na área de cobertura do 3º Grupamento Marítimo (3º GMar), em Copacabana, onde ocorreu o maior número de ocorrências do dia.