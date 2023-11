Jovens são resgatadas sob suspeitas de sofrerem exploração sexual em Cruzeiro

Quatro jovens de 18 a 21 anos que estavam sob suspeita de serem vítimas de exploração sexual num Cruzeiro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, foram resgatadas na última segunda-feira (13), pela Polícia Federal. O organizador do evento foi preso em flagrante e pode responder pelos crimes de sequestro ou cárcere privado, assédio sexual, importunação e tráfico de pessoas.



De acordo com as investigações, as vítimas, de Santa Catarina e São Paulo, foram contratadas por uma agência para trabalharem como modelos. No entanto, quando chegaram no navio, estranharam o fato dos funcionários fornecerem bebidas com substâncias incomuns.

Além disso, as jovens eram impedidas de se comunicar com pessoas de fora e de transitar livremente pelo navio. Como a locomoção só era permitida sob vigilância, uma das mulheres conseguiu acesso a um telefone, onde fez contato com a família, que acionou a Polícia Federal.



As quatro jovens foram levadas à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, de onde foram encaminhadas ao IML para a realização de exames. O inquérito segue em andamento para apurar a eventual participação de outras pessoas.