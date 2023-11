Policiais prendem foragido da Justiça em Resende

Policiais militares, lotados no 37º BPM (Resende), prenderam na tarde desta segunda-feira (13), na Rua das Acácias, no bairro Jardim Alegria, em Resende, o criminoso, foragido da Justiça, Victor Hugo Teodoro Nascimento, de 25 anos.

Seguindo diretrizes do Comandante do 37º BPM, de posse de informações, foram até o endereço mencionado, abordaram dois suspeitos, porém, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, ao conferir os dados de Victor Hugo, o nome que ele forneceu não foi encontrado no sistema.



Diante dos fatos, ele foi encaminhado para 89ª DP (Resende), onde confessou que havia informado nome falso e o verdadeiro constava como Evadido do Sistema Prisional, pelo crime de tráfico de drogas. Ele ainda possui duas anotações criminais por: Homicídio e Violência Doméstica.

Depois dos trâmites legais, e cumprido o mandado de prisão, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177