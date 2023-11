Itaboraí recebe a Corrida do Projeto De Braços Abertos domingo

Tudo pronto para a 3ª etapa do ano da corrida mais inclusiva do Brasil – Projeto De Braços Abertos-, em Manilha, na cidade de Itaboraí, neste domingo, 12 de novembro. A tão esperada corrida, que teve as 1.500 inscrições esgotadas rapidamente, largarão às 8h30; e a infantil, às 10h15. Além de apresentações culturais e atração para criançada

E na véspera haverá a oficina de Grafite, gratuitamente para comunidade.

A edição 2023 do Enel De Braços Abertos já passou por Itaboraí, na Praça Céus, e Duque de Caxias, na Praça Pelé. Cada inscrito na corrida de 5 km ganha uma camiseta, sacochila, medalha de conclusão da prova e mais surpresas. A criançada também tem lugar de destaque na minicorrida, com distâncias entre 50m e 1.000m. O local das largadas é na Praça Jair Lopes da Silva. E a organização pede a doação de 2 kg de alimento não perecível, na retirada do kit.



Negreiros Almeida, ultramaratonista com a mais alta quilometragem de Duque de Caxias, participou dos treinos e corrida da 2ª etapa. “O espaço montado na Praça Pelé ficou muito bom mesmo, a organização foi maravilhosa, trouxeram um aparato muito bom, e sugiro que continuem com o projeto aqui nas cidades da Baixada Fluminense, que são muito carentes nesse tipo de evento para motivar as pessoas a iniciarem uma atividade física regular. Na corrida, a maioria estava participando pela primeira vez”, conta Negreiros. Ele é do grupo Dinossauro Runners, que foi criado por amantes da corrida de rua que moram em Duque de Caxias em 2016, e nessa etapa levaram 50 integrantes e proporcionaram um café comunitário para os participantes.

Ao longo dos últimos dez anos, a X3M organizou oito edições do projeto, com 29 etapas, nas quais participaram 122 mil corredores, foram capacitadas 3 mil pessoas e obtiveram a doação de mais de 30 toneladas de alimentos.

Outro grande destaque é a Casa Enel, um centro de serviços, que funciona durante a semana, onde a população da região pode contar com unidade móvel de atendimento, efetuar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, efetuar troca de lâmpadas, participar de oficina de consumo consciente para reduzir o gasto de energia e receber orientação para o mercado de trabalho. Também serão oferecidas ações educativas, como jogos, e a Van Experience, onde as pessoas terão uma experiência incrível de interação e realidade aumentada. O Juca Energia, herói da segurança da Enel, estará presente ensinando para a criançada sobre os cuidados que as pessoas precisam ter com as redes elétricas; e mais. Equipes de eletricistas vão atuar na região em regime de mutirão para melhorar a qualidade da energia oferecida à população.

Itaboraí tem uma história rica e diversificada que abrange desde os tempos coloniais até a era da industrialização. Hoje, é uma cidade que enfrenta desafios e oportunidades na busca por um futuro sustentável e próspero.

O Projeto De Braços Abertos conta com patrocínio da Enel, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer, e o apoio da Prefeitura de Itaboraí.

PROGRAMAÇÃO

11/11

Oficina de Grafite – a partir das 10h. As inscrições estão abertas ao longo de semana, de 10h às 16h , na Praça.

12/11

7h45 – Aquecimento

8h30 – Corrida 5km

9h00 – Apresentações culturais

10h00 - Premiação

10h15 – Corrida Infantil

Casa Enel:

Praça Jair Lopes da Silva, Manilha, Itaboraí (RJ)

Programação completa projetodebracosabertos.com.br