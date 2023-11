Araruama recebe a 11° Parada do Orgulho LGBTQIA, no próximo domingo (12)

A Praça de Eventos da Pontinha, em Araruama vai ser o palco, no próximo domingo (12), da Parada do Orgulho LGBT. O evento tem como tema: “Aldeia Diversidade, na luta pela garantia de direitos ”.

Na programação: shows de dança, apresentações de drag queens, DJs e muita música eletrônica para comemorar as conquistas da comunidade LGBTQIA+.

A presidente da ONG Aldeia Diversidade, Laysa Jotha, lembrou que Araruama realiza uma das maiores paradas da região e contará com a participação de grandes artistas do cenário LGBTQIA+.



O evento é uma realização da ONG Aldeia Diversidade através do núcleo da cidade, com apoio da Prefeitura da cidade através da Secretaria Municipal de Turismo e do Programa Rio Sem LGBTIfobia, através do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea.