Jogador de futebol é detido após agredir namorada e policiais

Um jogador de futebol foi levado à Delegacia, acusado de agredir dois policiais militares, um supervisor de uma boate e sua própria namorada, na madrugada desta quinta-feira (09). Larusso Pablo Viana da Silva, volante do Audax de 24 anos, teria se envolvido na confusão em uma boate no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o atleta se desentendeu com a companheira na casa de show e foi visto agredindo a mulher. Um supervisor do estabelecimento, que teria tentado intervir, disse também ter sido agredido pelo volante no local.

Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados ao local. Ao chegarem no estabelecimento, 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) teria tentado agredir também dois dos oficiais. Ele foi algemado e levado à viatura, para ser conduzido à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Enquanto isso, sua namorada teria entrado na viatura e tentado dar partida no carro para fugir com o jogador. Os agentes interromperam a situação e levaram ambos para a Delegacia, onde prestaram depoimentos. De lá, foram ao encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com a unidade de saúde, ambos já deixaram o hospital, à revelia. O caso foi registrado na 42ª DP.