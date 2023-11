PF prende dupla ligada ao Hezbollah que planejava ataque no Brasil

Duas pessoas supostamente ligadas ao grupo fundamentalista islâmico Hezbollah foram presas pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (08), em São Paulo, acusadas de planejarem um ataque terrorista a edifícios da comunidade judaica no Brasil.

Um dos acusados foi capturado assim que desembarcou de um avião que vinha do Líbano, país de origem do Hezbollah. Ele e o comparsa foram alvos de mandados de prisão temporária por conta das acusações. As suspeitas são de que brasileiros estejam sendo recrutados para organizarem ataques no país.

Ainda não há detalhes a respeito de onde e quando os supostos ataques estariam previstos para acontecer. Além das prisões, a PF realizou, também, onze mandados de busca em Minas Gerais, no Distrito Federal e também em São Paulo.



Até o fim da tarde, apenas os dois suspeitos haviam sido capturados. Realizadas através da "Operação Trapiche", as ações contaram com o apoio das polícias e de setores de inteligência de Israel e dos Estados Unidos.