Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Itaboraí

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) prenderam, nesta quarta-feira (08), um homem condenado por latrocínio. Ele foi capturado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

A ação ocorreu após cruzamento de dados de inteligência. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais.

O latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. Esta enquadrado no artigo 157, §3, II do Código Penal.

A pena prevista é de 20 a 30 anos de reclusão e multa caso a vítima seja morta. Se resultar em lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos de reclusão e multa. O latrocínio é considerado como crime hediondo segundo a Lei 8.072/90.