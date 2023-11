Quatro suspeitos são detidos por estupro coletivo de adolescente na Baixada

A delegada Mônica Areal, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, afirmou que apura o caso como crime de estupro coletivo, em que uma adolescente de 15 anos, que estava desacordada, foi submetida a um ato sexual praticado por dois homens, na última sexta-feira (3), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A delegada, que prendeu um dos suspeitos, de 20 anos, revelou já ter identificado o segundo suspeito de participar da violência sexual. Ele será intimado para prestar depoimento nos próximos dias. A dona da residência onde o crime aconteceu também foi presa.

A mulher não estava em casa no momento do crime, mas o celular dela teria sido usado pela filha para guardar o material gravado com imagens do estupro. Além das duas prisões e da identificação de mais um suspeito, a polícia apreendeu dois adolescentes: uma jovem e um homem que estavam na mesma residência onde a vítima sofreu o abuso sexual. Com eles, os investigadores encontraram as imagens da adolescente durante o ato a que foi submetida. As cenas teriam sido compartilhadas nas redes sociais. Segundo a delegada, não há dúvida da participação dos dois jovens, de 20 e 22 anos, no estupro coletivo.



"Não há qualquer dúvida. O vídeo deixa claro o que aconteceu. Não há dúvida de que houve um estupro coletivo", disse a delegada.

O crime tem pena prevista de até 30 anos de prisão, em caso de condenação. Já os dois menores apreendidos responderão por armazenamento de imagens de cenas de sexo envolvendo criança ou adolescente.

A adolescente que sofreu o estupro coletivo foi ouvida na Deam, nesta quarta-feira (8) por uma policial especializada no atendimento de vítimas de abuso. Ela já havia prestado depoimento anteriormente, quando o caso foi registrado inicialmente na 58ª DP (Posse).