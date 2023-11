Receita Federal apreende mais de R$ 85 mil em haxixe no Galeão

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação

A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (7), mais de R$ 85 mil em haxixe em uma encomenda postal no Aeroporto Internacional do Galeão, localizado na Ilha do Governador.

A remessa continha 716g da droga, avaliada, exatamente, em R$ 85.920, oculta no interior de um pote com resina. O entorpecente vinha dos Estados Unidos e tinha como destino a cidade de Goiânia.

Leia também



Fim da linha: chefão do tráfico morre em operação da Polícia Civil

Guarda Municipal do Rio é preso por suspeita de golpe da pirâmide financeira



O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. O haxixe foi encontrado durante fiscalização e inspeção por meio de equipamentos de raios-x.