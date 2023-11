Fim da linha: chefão do tráfico morre em operação da Polícia Civil

Apontado como chefe do tráfico de drogas de Itambi, em Itaboraí, um criminoso identificado somente como Riquinho, morreu, na última segunda-feira (06), durante confronto com policiais civis e criminosos da região. O homem, que estava com um fuzil 5.56, foi apontado como cruel e frio com os moradores do local. Ele era investigado como autor de diversos crimes, como homicídios e roubos.

De acordo com informações iniciais, agentes da 71ªDP (Itaboraí) foram a Rua 62, em Itambi, após receberem denúncias sobre a localização de um veículo que estava sendo usado pelos criminosos do local em diversos crimes que estão sendo investigados.

Ao chegarem na região apontada, a polícia encontrou um grupo, de cerca de sete criminosos armados, que iniciaram o confronto. Um deles foi atingido e morreu no local. O homem, que inicialmente não havia sido identificado, posteriormente foi apontado como o chefe do tráfico local.

Cumprindo a lei do silêncio, os moradores preferem não falar sobre o ocorrido, mas, investigações apontam que o homem era temido por todos da região. Com truculência e crueldade, ele não poupava a vida sequer de moradores que o viram crescer, já que ele era ‘cria’ do local.

Riquinho era apontado como chefe do tráfico há, pelo menos, quatro anos. Ele ficou anos foragido da justiça, mas acabou preso em 2020. Ele, que possuía uma longa ficha criminal, estava em liberdade há menos de um mês.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados para o local e registraram o caso como Morte por Intervenção de Agentes do Estado (MIAE). O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde foi liberado, nesta terça-feira (07), para o sepultamento.