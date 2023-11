PM, de folga, é assaltado em carro junto com seu filho de 13 anos

Um policial militar, que estava de folga, foi vítima de um assalto nesta segunda-feira (06), na comunidade Palmerinha, em Bento Ribeiro. O homem estava junto ao seu filho de 13 anos, quando foi abordado pelos criminosos, os quais não sabiam que ele era agente.

Segundo a PM, ele teria reagido ao crime, assim provocando uma troca de tiros com os assaltantes. Equipes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para ajudar o policial. Após o confronto, os bandidos conseguiram fugir do local do crime.

Uma mulher registrou na delegacia que havia sido obrigada a transportar um homem, em seu carro, com características parecidas a de um dos criminosos. O horário e o local também foram próximos.

Leia também

➢ Criança de três anos é vítima de abuso sexual, em Iguaba Grande

➢ Polícia realiza ação para remover barricadas em Guaxindiba; vídeo

Ainda segundo ela, o homem estava baleado no ombro e sagrando muito. A 30ªDP (Marechal Hermes) investiga o caso.