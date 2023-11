Polícia realiza ação para remover barricadas em Guaxindiba; vídeo

Policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) realizaram, na manhã desta segunda-feira (06), uma operação para remover barricadas no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo. De acordo com informações do Batalhão, pelo menos quatro ruas foram desobstruídas no local.

A ação aconteceu depois que os agentes receberam denúncias anônimas de moradores da região que tiveram sua circulação pelo bairro afetada pela instalação dos obstáculos. As obstruções foram colocadas por grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas na região, segundo relatos.



As ruas desobstruídas foram a Cardeal Mauri, a Zilda Silvares, a Aquino de Carvalho e a Laudelino Freire. Não há relatos de presos na região.

