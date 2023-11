Homem é preso com mais de R$ 50 mil e CNH de irmão falecido

Um homem foi preso, no sábado (4), acusado de utilizar a CNH do irmão falecido durante uma fiscalização da Operação Lei Seca, no bairro da Glória, Zona Sul. Com ele ainda foram apreendidos mais de R$ 50 mil em espécie.

A ação ocorreu próxima à Praça Juarez Távora, na Avenida Beira Mar. Ao ser abordado, o motorista apresentou o documento aos policiais, que constataram a irregularidade. O homem foi conduzido à 9ª DP (Catete) e, após ele informar o seu CPF verdadeiro, foi constatado que havia um mandado de prisão por tráfico de drogas em seu nome, expedido em janeiro de 2022.

Leia também



➢Homem é preso com cinco quilos de cocaína no Aeroporto do Galeão

➢Suspeitos morrem baleados após invadir casa de policial aposentado em Marica

Durante a abordagem, uma quantia de R$ 54.675 também foi localizada no interior do veículo. O material foi encaminhado à delegacia do Catete, onde a ocorrência foi registrada. Já o homem segue preso na 12ª DP (Copacabana) e está à disposição da Justiça.