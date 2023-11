PM prende 4 acusados de tráfico, drogas e armas em comunidade de São Gonçalo (vídeo)

Quatro acusados de tráfico de drogas foram presos e armas e drogas apreendidas, no fim da tarde dessa sexta-feira (3), na Comunidades da Marambaia, em São Gonçalo, durante operação de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo). As ações da Polícia Militar foram planejadas a partir de informações chegadas ao Disque-Denúncia RJ (2253-1177).

Por determinação do comando da unidade, as equipes do 7ºBPM foram ao local para checar informações sobre a instalação de pontos de venda de drogas e elementos armados, assim como obstrução de vias com utilização de barricadas, com objetivo impedir a entrada da polícia, restringindo também o direito de ir e vir dos moradores em tal localidade.

Por volta de 18h, ao chegarem ao local, as equipes perceberam que havia várias vias obstruídas, tais como, Avenida Almirante Amorim do Vale, Avenida Itamarati, Rua Missouri, Rua Itapavena, Rua Roseli do Nascimento, Cidade de Lisboa. Na ocasão alguns homens foram flagrados armados e vendendo drogas no cruzamento da Avenida Almirante Amorim com Missouri, em Marambaia.

Ao perceberem a chegada dos policiais, os acusados fizeram disparos, dando início a um confronto. Após o cerco, quatro acusados não resistiram à prisão. Foram apreendidos com os acusados uma pistola, um revóver, dois radiotransmissores e pequenas sacolas contendo maconha e crack.

Todo o material entorpecente embalado para venda tinha a seguinte descrição: Conexão CPX do Brejal, Morro do Canequinho Monjolos - CV. Os policiais militares encaminharam o caso para a 73 DP (Neves).





Foram apreendidas armas, radiostransmissores e drogas Divulgação/PMERJ