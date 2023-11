Homem é preso por furtar concessionaria de carros em Niterói

Um homem foi detido acusado de cometer um furto a um estabelecimento comercial, nesta quarta-feira (01), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O criminoso foi levado a delegacia pelos próprios funcionários da loja.

Segundo a Polícia Civil, o acusado teria invadido e roubado uma concessionária de carros, na região central do município, por dois dias consecutivos. Por meio de imagens de segurança da câmera do estabelecimento, o suspeito foi identificado e reconhecido em uma rua próxima do local.





Homem invade concessionária de carros

Autor: Divulgação/ Reprodução

Nas imagens, ainda foi possível observar o homem carregando uma televisão e uma sacola plástica nas mãos. Ao todo, o dono do estabelecimento prevê um prejuízo estimado em cerca de R$ 35 mil.

Os funcionários então capturaram o suspeito e o levaram até a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. O criminoso foi autuado em flagrante pelo crime de furto a estabelecimento comercial.