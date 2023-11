Mulher é presa por apresentar documento falso para retirar benefício do INSS

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (2) Patrícia Mendes Rodrigues Moreira, por tentar sacar um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) usando documentos falsos.

A ação foi da 37ª DP (Ilha do Governador) em conjunto com a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência. Agentes encontraram a mulher em uma agência bancaria tentando abrir uma conta para receber o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

O delegado Titular da 37ª DP Felipe Santoro determinou a prisão em flagrante de Patrícia pelos crimes de estelionato tentado, uso de documento falso e organização criminosa. Ela também será indiciada pelos crimes.



Ao chegar na agência, a mulher teria se apresentado como Maria Gabriela Vieira e mostrou uma identidade com data de expedição de 2016 e uma Carta de Concessão/Memória de Cálculo do INSS, além de um comprovante de Residência. Segundo a investigação, todos falsos.

Os policiais investigam se Patrícia Mendes faz parte de uma quadrilha, que teria integrantes até do próprio INSS, que frauda o sistema da previdência, falsifica documentos e recebe benefícios ilegalmente.

Procurado, o INSS disse não comentar operações policiais em curso.