Quatro pessoas ficaram feridas em tiroteio na Zona Oeste do Rio

Quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (02), em um tiroteio na Praça do Dragão, na comunidade do Sapo, Zona Oeste do Rio.

De acordo com testemunhas, dois carros ocupados por traficantes teriam passado passado na frente da praça atirando em direção a comunidade.

"Uma correria imensa, desespero e gritaria", relatou um morador nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Pedra Branca. De acordo com informações preliminares, as vítimas são moradores do local. Ainda não se sabe o estado de saúde dos feridos.

A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu) como tentativa de homicídio. O policiamento foi reforçado na região.