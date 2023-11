Polícia Civil prende integrante da maior milícia do Estado na Zona Oeste

O homem foi capturado em uma casa no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento. - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (1º/11), mais um integrante da milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho". O homem foi capturado em uma casa no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento.

Os agentes receberam uma denúncia anônima de que, no local, estaria um miliciano em poder de uma arma e de um veículo roubado. O automóvel que estava com ele, com o chassi remarcado, e um revólver calibre 38 foram apreendidos.

O acusado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, constituição de milícia privada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.