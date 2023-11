Funcionários de loja furtada reconhecem suspeito na rua e o levam até delegacia em Niterói

Uma loja de automóveis na Rua Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, sofreu um prejuízo de cerca de R$35 mil, após ser invadida e roubada, em dois dias consecutivos nesta semana. No entanto, o suspeito não saiu impune.

Na última quarta-feira (1º), funcionários da loja, que haviam assistido às imagens das câmeras de segurança, reconheceram o homem na rua, e o conduziram até a 76ª DP, no Centro, onde ele foi preso.

De acordo com relatos de funcionários e os registros das câmeras, os furtos teriam acontecido nas madrugadas de terça (31) e quarta-feira (1º), em que o homem pulou a grade, arrombou a loja e roubou documentos e bens materiais do estabelecimento. Em um dos trechos das filmagens, o criminoso aparece com uma sacola na mão e uma televisão nas costas.

O caso foi registrado na 76ª DP, onde está sendo investigado. O acusado segue preso.