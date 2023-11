Foragidos são presos com drogas na Zona Norte do Rio

Dois homens acusados de participarem das atividades do tráfico de drogas em comunidades da Zona Norte do Rio foram presos nesta quarta-feira (01). Drogas e arma também foram apreendidas durante a operação, que aconteceu nas comunidades do Jorge Turco, da Palmeirinha e do Mundial.

Ambos os presos estavam foragidos da Justiça. Willian de Souza Reis, de 35 anos, conhecido como Broa, e Marcelo do Nascimento Mendes, de 43, apelidado de Oclinho, constavam como "evadidos" do sistema prisional quando foram localizados pelos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), que os encontraram com base em informações recebidas pelo programa Disque Denúncia.

Leia também:

➢ Polícia Civil indicia integrantes da "Equipe Sombra" envolvidos em homicídio do miliciano Andinho

➢ Recém-nascido é encontrado após ser sequestrado e passar mais de 6 horas desaparecido

Com a dupla, foram encontradas uma grande carga de drogas. Porções de maconha e cocaína foram apreendidas pelos agentes, além de uma pistola, um simulacro de arma de fogo e aparelhos de rádio transmissão.

Diante dos fatos, os presos e material apreendido, foram levados para delegacia da região, onde foram cumpridos os mandados de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso,

O material foi levado para a 40ª DP (Honório Gurgel), para onde também foram os suspeitos. De acordo com o programa Disque Denúncia, Broa deve cumprir seis anos de prisão após a recaptura. Já "Oclinho", que teria envolvimento com grupos que roubam carros e cargas na região, deve cumprir pelo menos três anos de prisão.